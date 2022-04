Cabral: “Mi ispiro al Ronaldo brasiliano, ma cerco di imitare anche mio padre. Cosa ho detto a Sottil domenica? Non lo posso ripetere…”

Arthur Cabral ha proseguito nel corso di Fiorentina Weekly rispondendo, con l’ausilio di un traduttore, alle domande dei tifosi sui social. Di seguito le dichiarazioni del centravanti della Fiorentina:

Sul suo primo e finora unico gol: “Il gol al Sassuolo? Spero che ce ne saranno altri. Se Igor fa un gol (scherza ndr) mi tingo i capelli”

Sul rapporto col padre e sui suoi idoli: “Mio padre è la persona più importante per me: lo ringrazio se sono qui. Anche lui è nel mondo del calcio: ha giocato prima e ora fa l’assistente tecnico in una divisione del campionato brasiliano. Ronaldo “il fenomeno” è il mio idolo e lo cerco di replicare. Ma imito anche mio padre perchè era un attaccante”.

Sul rapporto coi compagni e sui gol futuri: “Coi compagni sto bene, con i sudamericani sono più vicino per la lingua ma mi trovo bene con tutti. Il mancato passaggio di Sottil con l’Empoli? Non posso dire qui quello che ho detto in campo (ride ndr) ma abbiamo chiarito. La prossima me la passerà e se capiterà io la passerò a lui. Presto segnerò anche al Franchi. Mi piacerebbe farlo in rovesciata come ho provato domenica scorsa. In Svizzera l’ho fatto altre volte”.