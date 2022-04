Cabral: “Mi sento meglio rispetto a due mesi fa. Qui in Italia gli avversari ti pressano molto: è diverso dalla Svizzera. In partita non sono come in allenamento”

Nel corso del Fiorentina Weekly di quest’oggi ha parlato l’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral, rispondendo alle domande dei tifosi viola via social. Ecco cosa ha detto:

Su Firenze e sul suo periodo di forma, in risposta a un video messaggio dell’ex viola Romulo: “La città è molto bella e mi piace la bistecca. Mi sento più pronto perché sono qui da due mesi: sto meglio rispetto a quando sono arrivato”.

Sul campionato italiano: “Qui in Italia ci sono grandi differenze perché c’è più pressing degli avversari rispetto al campionato svizzero. Gli avversari qui ti pressano molto di più, ma sono motivato per dare gioie ai nostri tifosi”.

E ancora sulla sua doppia personalità tra allenamento e partita: “In campo non posso tranquillo come sono in allenamento. Lì a volte mi capita di discutere anche con gli avversari. Sono due persone opposte tra allenamento e gara”.