Cabral: “Non so nemmeno io come ho fatto quel gol. Sto avendo fiducia da Italiano e da lui imparo tanto”

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral, autore oggi del terzo gol contro il Napoli, ha espresso a fine gara la sua emozione a DAZN: “Abbiamo giocato in un grande stadio una grande partita. Il gol? Non lo so nemmeno io come mi è venuto, ho ricevuto il pallone da Maleh e poi non ci ho pensato. Sono sempre stato fiducioso delle mie qualità”.

Poi aggiunge: “Se è un gol alla Ronaldo? Lui è un idolo e resta Ronaldo. Io ogni giorno sto ottenendo fiducia da mister Italiano e imparo tanto da lui, sto applicando i suoi insegnamenti. Gli obiettivi della Fiorentina? Cerchiamo di arrivare più su possibile in classifica, poi guarderemo”.