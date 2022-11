Cabral: “Penso solo a onorare la maglia e a fare felici i tifosi… ma anche all’Europa. Mi piace tutto di Firenze, vorrei giocare in coppia con Jovic”

L’attaccante della Fiorentina Arthur Cabral ha rilasciato un’intervista al TGR Rai Toscana. Ecco le sue parole: “Qui sto molto bene. Mi piace la città, mi piace il club, mi piace il cibo (ride, ndr). Sento l’affetto dei tifosi. Da quando sono arrivato, tutti mi hanno accolto bene: è un clima più brasiliano rispetto alla Svizzera. Mi dicono: ‘Dai Arthur, crediamo in te, vogliamo più gol’. So che posso farlo”.

Sul rapporto con Italiano: “Mi ha aiutato molto, è un grande allenatore. Giocare con Jovic? Sì, mi piacerebbe. Non abbiamo mai giocato insieme dall’inizio, ma mi piace, perché questa coppia fa bene a tutti noi. Gol più bello? Indubbiamente, quello al Napoli. Un bel gol in un giorno fantastico: è un momento che mai dimenticherò“.

Sui suoi sogni: “Spero di finire benissimo la stagione; abbiamo una grande squadra, sappiamo che possiamo migliorare molto in classifica. Un sogno è riportare la Fiorentina in Europa. Quanto rimarrò? Non so dirlo, ma penso solo a fare meglio qui, per onorare la maglia viola e per fare felici tutti i tifosi“.