Cabral può attendere, Piatek si è preso la Fiorentina (e anche un pezzo del futuro viola)

Doveva essere Arthur Cabral l’uomo della continuità e della prosecuzione del sogno e invece lo sta diventando quello che inizialmente doveva essere alternativa a Vlahovic: quel Krzysztof Piatek tornato in Italia più che altro per rilanciarsi, senza grosse aspettative. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il polacco sarà ancora l’uomo guida dell’attacco stasera col Sassuolo, dopo i 5 gol nelle sue prime 6 uscite in maglia viola. Per lui c’è anche un futuro e un possibile riscatto in ballo, per questo convincere la Fiorentina a suon di gol non può che essere l’opzione migliore per spingerla verso l’investimento. Intanto il titolare è lui mentre il brasiliano può proseguire senza fretta il suo processo di adattamento alla realtà viola.