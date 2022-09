Cabral scalda i motori, un’alternanza con Jovic che continua

L’uomo di coppa di casa Fiorentina è il centravanti brasiliano, Arthur Cabral.

14 reti in altrettante partite europee, questo lo score con il quale si presenta l’ex Basilea all’appuntamento con l’RFS Riga. E tra queste reti ce n’è anche una importante per i viola ovvero quella segnata lo scorso 18 agosto nella gara di andata dei play off contro il Twente e che permesso alla squadra di raddoppiare.

Cabral scalda i motori perché, a meno di sorprese dell’ultima ora, l’alternanza con Luka Jovic in attacco continua e non c’è ancora nell’aria la possibilità di giocare con due punte.