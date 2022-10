Cabral: “So che posso fare di più e trovare gol come a Napoli. Ho un bel rapporto con Jovic, spero sempre che segni”

Protagonista nel finale di gara Arthur Cabral che a Dazn ha commentato così la vittoria viola:

“Sono felicissimo, ci può dare più fiducia per fare meglio quello che so fare. La nostra ultima vittoria fuori casa era a Napoli e dopo oggi penso che possiamo avere più fiducia per trovarne delle altre. Come mi sento? Mi sento benissimo, so che posso fare di più e segnare di più, aiutando la squadra. Lavoro ogni giorno, mi alleno e anche quando ho 10-15 minuti faccio del mio meglio per guadagnare più minuti e occasioni.

Esempio dal gol a Napoli? Fu un bel gol, so che posso farne così e prendere fiducia per pensare di essere un grande calciatore. Siamo un grande club, con grande storia, dobbiamo fare del nostro meglio ad ogni gara. Abbiamo fatto una grande stagione l’anno scorso e dobbiamo pensare di poter fare meglio.

Dualismo con Jovic? Va benissimo, è una brava persona, quando gioca spero sempre che faccia gol. Ci salutiamo e incoraggiamo. Penso che possiamo giocare insieme, non siamo solo prime punte che aspettano palla in area di rigore. Abbiamo qualità per uscire e giocarla, se continuiamo alternandoci nel segnare va bene a tutti e due”.