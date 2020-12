Caccia a Scamacca: La Fiorentina vuol provarci a gennaio. L’idea dello scambio di prestiti

Gianluca Scamacca potrebbe essere l’uomo-mercato della prossima sessione invernale.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe ingaggiarlo come vice Ibrahimovic, visto che lo svedese dovrebbe stare fuori per diverse partite ancora. Ma anche la Fiorentina, che è a caccia di un centravanti, vorrebbe provarci già a gennaio, previo benestare non solo del Sassuolo (il suo cartellino è di proprietà neroverde), ma ovviamente anche del Genoa, squadra nella quale milita attualmente. In queste settimane è circolata anche l’idea di uno scambio di prestiti con Patrick Cutrone che invece è in uscita con il club viola.

Per chi volesse invece acquisirlo a titolo definitivo, il Sassuolo lo valuta venti milioni di euro.