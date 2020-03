Caccia al sostituto di Badelj! Per Florenzi la trattativa potrebbe complicarsi per “colpa” di…Lirola

Nel mezzo, dovrà essere sostituito, di fatto, Milan Badelj che non vedrà – salvo ripensamenti al momento non ipotizzati – il suo cartellino riscattato dalla Lazio (apre essere finito piuttosto in orbita Torino). Non è un caso che si sia pensato (anche) a Giacomo Bonaventura (30), che viaggia verso la scadenza di contratto. Ha esperienza, certo, ma si tratta di una ipotesi che al momento non accende troppo gli entusiasmi, al pari della pista per Alessandro Florenzi (29), versatile esterno destro che all’occorrenza può anche abbassarsi sulla corsia laterale bassa. Pradè lo conosce benissimo, è un po’ come un figlio, ma al momento, il rilancio di Pol Lirola sembra complicare le cose.A riportarlo è il Corriere dello Sport.