Caceres ai ferri corti col Cagliari. Per l’ex Fiorentina possibile ritorno in patria al Penarol

Piove sul bagnato in casa Cagliari. Le ultime novità giunte dall’Uruguay riguardano Martin Caceres. L’ex difensore della Fiorentina è stato di fatto tagliato fuori dalla dirigenza rossoblù, dopo lo sfogo del Ds Capozzucca che, al termine della partita persa contro l’Udinese, ha parlato di giocatori non all’altezza del club rossoblù. Sia Caceres che il suo connazionale Godin, sono stati di fatto tagliati fuori dalla squadra e rimasti fuori anche per la trasferta contro la Juventus.

Per l’ex difensore viola si prospetta un ritorno in patria ed uno dei club indiziati ad accogliere El Pelado è il Peñarol (squadra in cui milita anche Agustin Alvarez, obiettivo del mercato viola). Ignacio Ruglio, presidente della società, ha parlato al programma televisivo Deportes Cap confermando la trattativa: “Abbiamo parlato in questi giorni e penso che ci vedremo il 27 in occasione della festa di compleanno di Nathan Nandez (ndr: ex giocatore del Peñarol). Lui sa del nostro interesse verso di lui e noi lo aspetteremo se vorrà venire”.