Caceres: “C’è un po’ di tensione nello spogliatoio, ci sono molti giovani e pochi giocatori ‘vecchi’. Sentiamo questa partita in modo particolare”

Il difensore della Fiorentina Martin Caceres commenta a Sky Sport il momento attuale del club viola poco prima della gara contro il Genoa: “In questo periodo con il mister nuovo, al parte la vittoria in Coppa Italia, non l’abbiamo ancora ottenuto i tre punti in campionato. Sono tutte partite importanti, però guardando anche la classifica è chiaro che questa lo sia in maniera particolare. Ci auguriamo di fare una buona gara e portare a casa tre punti. Nello spogliatoio un po’ di tensione c’è, come da tutte le parti del resto. Però sappiamo che ci sono molti giocatori giovani, in vecchi siamo in pochi. Vogliamo vincere”.

0 0 vote Article Rating