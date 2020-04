Caceres: “Commisso è come un padre per noi. Tocchiamo le ambizioni della proprietà con mano, il futuro della Fiorentina è roseo”

Il nuovo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sembra aver un rapporto stretto, da membro della stessa famiglia coi propri giocatori. E’ quello che si evince anche dal racconto del difensore Martin Caceres, intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio: “Ci è stato vicinissimo, lui è un po’ come un padre per noi. Ci chiama per sapere come stiamo, per sincerarsi anche del nostro umore, non tanto per toccare l’aspetto tecnico. E’ un grande. E poi con l’iniziativa Forza e Cuore è riuscito a creare un qualcosa di importantissimo: questo dimostra il suo legame fortissimo con Firenze, con l’Italia. Fin dal mio arrivo ho respirato una grossa voglia di fare bene e di crescere. Le ambizioni della proprietà possono essere toccate con mano. E’ iniziato l’iter per la costruzione del nuovo centro sportivo, si sta battendo in tema di nuovo stadio, e poi basta guardare l’ultima campagna acquisti lo scorso gennaio. Il futuro della Fiorentina, insomma, potrà essere roseo”.