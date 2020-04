Caceres: “Conosco due giocatori uruguaiani che possono essere interessanti per la Fiorentina”

Da giocatore a direttore sportivo. Il centrale della Fiorentina, Martin Caceres, nel corso dell’intervista fatta per il Corriere dello Sport-Stadio, si è improvvisato uomo-mercato, suggerendo un paio di nomi di giocatori uruguaiani che possono essere buoni per i viola, ma non solo. “Dico due profili che, secondo me, sono interessanti. Si tratta di Brian Rodriguez (nella foto ndr), esterno offensivo, del Los Angeles FC e Matías Viña, laterale basso del Palmeiras“. Due giocatori giovani, perché il primo è un classe 2000, mentre il secondo a novembre compirà 23 anni. Chissà che Pradè non sfrutti per davvero i suggerimenti del suo calciatore.