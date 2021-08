Caceres continua le vacanze a Firenze, ma intanto dalla Turchia spunta una nuova suggestione

Martin Caceres non è più un giocatore della Fiorentina anche se, in attesa di una nuova avventura, il giocatore è ancora a Firenze come dimostrano le foto che posta sul suo profilo Instagram.

L’ex viola sta valutando le diverse opzioni sul suo futuro. Nei giorni scorsi si parlava di un interesse della Salernitana, ma per il difensore uruguagio le proposte non mancano. Secondo alcuni media turchi infatti, il Besiktas starebbe guardando di buon occhio al difensore trentaquattrenne. I campioni turchi avrebbero preso in considerazione l’idea Caceres in alternativa alla trattativa che porterebbe Diego Godin in Super Lig.