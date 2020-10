Caceres: “Dopo ogni brutto momento ne arriva sempre uno buono. Sono triste ma non mi arrendo!”

Martin Caceres non è certo nel suo miglior momento. Errore pacchiano contro lo Spezia, disattenzione anche ieri in occasione del primo gol dell’Udinese. Il difensore della Fiorentina ne è consapevole, e così si espresso sul proprio profilo Instagram: “Dopo un brutto momento deve sempre arrivarne uno buono. E’ la legge della vita. Va bene piangere, essere tristi o frustrati. Ma non è ammissibile arrendersi!”

