Caceres e il suo particolare score…contro le ex!

Ci ha preso gusto a fare gol contro le sue ex squadre, Martin Caceres. Come scrive La Gazzetta dello Sport, in stagione l’uruguaiano ha già segnato due volte: la prima un girone, fa, allo Stadium, nella vittoria dei viola per 3-0 dello scorso 22 dicembre. Fu la giornata dei “sei punti in meno” perché la Juve, poche ore prima del fischio d’inizio, si vide revocare i tre punti assegnati a tavolino contro il Napoli (poi riconquistati sul campo). Fu anche la prima vittoria di Prandelli nella sua seconda esperienza alla Fiorentina, sigillata proprio dalla rete del numero 22. Il secondo gol è arrivato martedì, nel turno infrasettimanale, contro il Verona: ancora una volta l’ultima dei suoi, ancora una volta in una gara da tre punti. Lo score del “Pelado”, al momento, si ferma qui: vede il suo passato e si infiamma, riconosce l’ambiente familiare e si carica ancora di più. E domenica c’è di nuovo la Juve: chissà che quella maglia bianconera non gli ispiri ancora qualche bonus.