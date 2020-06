Caceres e un ritorno in campo raccapricciante. Principio di involuzione o semplice giornata no?

Se dal punto di vista della classifica questo campionato non ha più molto da dire per la Fiorentina, le ultime partite saranno comunque importanti in vista della prossima stagione. Alcuni calciatori, infatti, dovranno approfittarne per dimostrare il loro valore alla società, nell’ottica di un’eventuale riconferma per il campionato 2020/21. Tra questi c’è sicuramente Martin Caceres, che insieme a Pezzella e Milenkovic è considerato un titolare inamovibile della retroguardia viola. Poter contare su di lui significherebbe non avere la necessità di spendere sul mercato in quel ruolo, il che permetterebbe di investire in altre zone del campo decisamente più bisognose. Ma in realtà i segnali sono stati tutt’altro che incoraggianti. Nella partita contro il Brescia, infatti, Caceres è apparso completamente un altro giocatore rispetto a quello che conoscevamo. Nervoso, in ritardo, quasi fuori dal mondo. Il fallo da rigore e l’espulsione ne sono stati una dimostrazione, nella speranza che il tutto fosse dovuto solo alla lunga pausa causata dal covid. In ogni caso ci si aspetta un cambio di rotta da parte di Caceres, che prima del lockdown era spesso stato tra i migliori in campo. Visto anche il miglioramento di Pezzella, decisamente rigenerato dopo il periodo nero di inizio 2020, diventa ancora più importante l’apporto di Caceres. Perché lui, insieme all’argentino e Milenkovic, dovrà essere una delle colonne portanti su cui reggerà la Fiorentina della prossima stagione.

