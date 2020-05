Caceres esce allo scoperto: “Ho avuto il Coronavirus per 60 giorni senza nemmeno saperlo. Oggi mi sento rinato”

Dopo essere rimasto in quarantena, causa Coronavirus, il difensore Martín Cáceres potrebbe tornare presto ad allenarsi coi suoi compagni della Fiorentina. Il “Pelado” è uscito allo scoperto, facendo sapere di essere stato uno dei tre casi di Covid positivo registrati nelle ultime settimane tra i calciatori viola. E nel corso di una diretta Instagram con la comica uruguaiana Yisela Paola, ha detto: “Ho avuto i sintomi dall’8 al 15 marzo. Mi sono allenato a casa e i miei polmoni ne hanno risentito. Mi hanno detto di mettermi in quarantena e che in venti giorni ne sarei uscito, ma forse il virus si era innamorato di me”.

Poi ha aggiunto: “Senza saperlo, ho avuto il coronavirus per 60 giorni all’interno del mio corpo. Ieri ho fatto un tampone e oggi sono già negativo. Mi sento come nuovo”.