Caceres inventa il colpo… di follia mentre a Dazn commentano senza sapere le regole. E’ troppo chiedere la Fiorentina del finale anche a inizio gara?

Fiorentina quasi catenacciara fino all’espulsione di Dalbert. E collezionista di passaggi sballati. Giocare il tutto per tutto, senza ormai aver più niente da perdere, toglie i freni inibitori ai giocatori viola. E’ troppo chiedere di affrontare le partite con questa mentalità fin dal primo minuto?

Caceres – 4 – Colpo di follia per un appoggio di petto in area che diventa un comodo assist per Rebic. Sorprendono anche altri errori grossolani per uno della sua esperienza.

Commento Dazn Pardo-Cravero – 2 (nel senso di 1 a ognuno dei due) – Non si può commentare le partite senza conoscere il regolamento. Un gol favorito da un qualsiasi tocco di mano è sempre da annullare secondo le nuove norme. Qualcuno, probabilmente, lo ricorda a Pardo che corregge la sua iniziale teoria. Cravero invece persiste ottusamente dicendo di essere di parere diverso dall’arbitro. Il problema è che il suo parere è contrario al regolamento. Studia bello, studia.

