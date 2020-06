Caceres, la Fiorentina ha deciso il suo futuro. E quella clausula nel contratto…

Martin Caceres è tornato finalmente ad allenarsi dopo due mesi di positività al coronavirus. Sono due giorni che ha ripreso gli allenamenti con i compagni anche se il percorso di recupero sarà tenuto d’occhio giorno dopo giorno: è ancora troppo presto per capire se potrà essere pronto subito all’inizio del campionato. Per quanto riguarda il futuro, il Corriere Fiorentino scrive che la società ha deciso: il suo contratto sarà rinnovato. C’è una clausola che entro un paio di presenze gli avrebbe garantito il nuovo accordo ma non importa, a prescindere da questo Caceres resterà un altro anno.

0 0 vote Article Rating