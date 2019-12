Caceres: “La grandezza è di chi trionfa in egual modo sulla sconfitta e la vittoria”

Nonostante sia arrivato solo a fine Agosto, l’ex difensore della Lazio Martin Caceres, per esperienza e determinazione, in poco tempo è diventato uno dei pilastri dello spogliatoio della nuova Fiorentina di Rocco Commisso. Caceres in poco tempo è diventato una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Vincenzo Montella. E questo pomeriggio, dopo l’esonero dell’allenatore viola, il difensore uruguaiano ha voluto lanciare un messaggio tramite il proprio profilo Instagram. “La grandezza è di chi trionfa in egual modo sulla sconfitta e la vittoria”

Ecco il messaggio di Martin Caceres: