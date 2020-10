Caceres, mamma mia che rimballata!

Non è stata una grande serata quella vissuta dall’Uruguay, anzi. Il difensore della Fiorentina, Martin Caceres, ha vissuto in prima persona la ‘rimballata’ presa dalla nazionale uruguagia in trasferta contro l’Ecuador. La gara, valida per le qualificazioni ai Mondiali, è terminata 4-2 per la selezione allenata da Alfaro che trova il vantaggio già al 15′ con Caicedo. Estrada (doppietta per lui) e Plata portano addirittura i suoi sul 4-0. Nel finale di partita, quando ormai tutto era già stato determinato, Suarez rende meno amara la sconfitta, ma giusto un po’, segnando una doppietta.

Caceres è rimasto in campo per tutta la gara e ora tornerà ad allenarsi coi compagni a partire da domani.