Caceres mette la firma sul rilancio viola, per quella sul contratto invece c’è ancora da aspettare

A detta di molti il migliore in campo nella sfida con la Juventus è stato Martin Caceres, in un inusuale ruolo da esterno a tutta fascia, abile in marcatura ma anche coraggioso nell’osare fino all’area avversaria, con il gol finale a suggellare la prestazione. C’è molto del suo dunque nel rilancio inatteso della Fiorentina allo Juventus Stadium, dopo una prima fase di stagione molto complessa. Ci sarà da attendere invece per capirne di più sul suo futuro dato che il suo contratto biennale ha scadenza proprio nel 2021 ma, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, per ora la questione non rappresenta una priorità: certo se Caceres dovesse confermarsi quello di Torino le prospettive, che propendevano per l’addio a fine stagione, potrebbero cambiare.

