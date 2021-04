Caceres: Zappacosta lo spettina ogni volta che parte, nonostante lo chignon. Vlahovic e una rasoiata che fa a fette le certezze di Perin. Ribery sale in cattedra…ma al contrario

Nel segno di Ribery, ma stavolta in negativo. Il francese lascia la squadra in dieci, cancellando ogni possibilità di colpaccio. La Fiorentina dello Iachini bis si mostra sostanzialmente in continuità con i periodi Prandelli e Iachini uno. Pregi (pochi) e difetti (molti) si rincorrono in campo.

Caceres – 4 – Nonostante lo chignon, Zappacosta lo spettina ogni volta che parte con il turbo. Costretto a invertirsi con Venuti per manifesta inferiorità.

Vlahovic – 7,5 – Rasoiata in diagonale che fa a fette le certezze di Perin. Rimasto orfano in attacco, difende con successo decine di palloni dando fiato e falli alla squadra.

Ribery – 3 – Nel primo tempo più comprimario che protagonista: un ruolo che non gli si addice. Sale alla ribalta, ma in negativo, nella ripresa con un fallaccio inutile che gli costa il rosso.

Leggi l’articolo completo e le pagelle di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it