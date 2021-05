Caceres: “Sappiamo di aver fatto male a Bologna in difesa, ma domani è un’altra partita. Fondamentale fare punti”

Ai canali social della Fiorentina ha parlato il difensore viola Martin Caceres in vista della sfida di domani contro la Lazio, di cui è un ex: “Ci sono partite in quest’ultimo periodo che contano tanto, si comincia con la Lazio. L’importante però è fare punti. I tre gol di Bologna pesano, sappiamo di aver sbagliato e non aver fatto bene. Ma domani è un’altra partita e daremo tutto per conquistare i tre punti”.