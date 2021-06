Caceres si vaccina ma “colpisce” con l’infermiera VIDEO

Il difensore della Fiorentina Martin Caceres in questi giorni è impegnato con la nazionale uruguagia nelle qualificazioni per i mondiali del Qatar. Tra meno di una settimana però comincia anche la Copa America, prevista in Argentina e spostata poi in Brasile a causa degli effetti della pandemia, e i giocatori di ogni nazionale verranno vaccinati contro il Covid in modo di evitare eventuali focolai. Ieri è stato il turno del difensore viola che, a suo malgrado, ha avuto “problemi” con l’infermiera di turno: nel togliersi la manica della maglietta ha tirato una gomitata alla malcapitata.

Ecco il video publicato dal programma televisivo sudamericano Punto Penal: