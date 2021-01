Al margine dell’allenamento odierno ha parlato ai canali social della società viola il difensore della Fiorentina Martin Caceres. Queste le sue parole: “Anche oggi tutto sotto controllo, sono carico come sempre per la partita di venerdì. Sappiamo che Commisso ci sta dando il massimo appoggio e la massima fiducia, per questo siamo tranquilli”.

0 0 vote Article Rating