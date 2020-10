Caceres tra i protagonisti della vittoria dell’Uruguay: Tabarez lo schiera in un ruolo diverso rispetto a Iachini

Martin Caceres è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Uruguay contro il Cile nella prima partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. La Celeste ha vinto per 2-1 grazie ai gol di Luis Suarez e Maxi Gomez: inutile il momentaneo pareggio dell’interista Sanchez.

Oscat Tabarez, il ct uruguaiano, ha schierato il difensore della Fiorentina nell’insolito ruolo di terzino destro, mentre in riva all’Arno Iachini lo utilizza come centro-sinistra di una difesa a tre. In caso di cambio modulo e passaggio ad una difesa a quattro, il tecnico viola potrebbe utilizzarlo proprio in quella posizione.