Caceres verso la permanenza in Italia: ci pensa una neopromossa

Fresco di svincolo dalla Fiorentina, Martin Caceres non ha ancora trovato la sua prossima squadra. Nel frattempo, il difensore uruguaiano continua a vivere a Firenze in attesa di capire dove sarà il suo futuro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la prossima destinazione dell’ormai ex difensore della Fiorentina potrebbe essere la Salernitana. La società campana, fresca di promozione in Serie A, starebbe pensando di investire su di lui per regalare esperienza al reparto arretrato. L’uruguaiano vuole rimettersi in gioco e la Salernitana potrebbe essere l’occasione giusta.