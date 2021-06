Caceres verso l’addio alla Fiorentina? L’uruguaiano potrebbe restare in A

Una delle tante decisioni che la Fiorentina e il nuovo allenatore dovranno prendere nelle prossime settimane è quella che riguarda il futuro di Martin Caceres. Il suo futuro è in dubbio, con la Viola che non ha ancora deciso se presentare al difensore una proposta per il rinnovo del contratto in scadenza tra pochi giorni.

Nel frattempo, però, su Caceres si sono accese le sirene di diverse squadre. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, tra queste ci sarebbe anche il Cagliari: alla corte di Semplici ritroverebbe anche un amico e compagno nell’Uruguay come Diego Godin.