Cacia: “Castrovilli straordinario, Vlahovic l’attaccante del futuro. La Fiorentina non deve stare laggiù”

L’ex attaccante della Fiorentina, Daniele Cacia ha parlato a Radio Bruno del suo passato viola: “Non era facile imporsi in quella Fiorentina dove c’ero io”.

E sul momento attuale: “Adesso è una Fiorentina che non sta al suo posto, non deve stare laggiù, è il terzo anno che disputa un campionato dove con alti e bassi è a rischio. Mi dispiace da uomo di sport, vedere una società in difficoltà”.

E sulla Fiorentina: “Castrovilli è forte, è straordinario, passa tutto da lui. Vlahovic è l’attaccante del futuro, ha grandi numeri. E’ un attaccante completo che sa giocare da solo e in coppia.