Cacia: “La Fiorentina ha un solo problema: non è facile ritrovare uno come Vlahovic. Jovic e Cabral non sono dei bomber”

L’ex attaccante della Fiorentina, Daniele Cacia, ha parlato a Radio Sportiva dell’attacco in difficoltà della squadra di Italiano, in particolare di Jovic e Cabral:

“Sebbene sia in un momento negativo, la Fiorentina mostra un solo problema: fare gol. E’ difficile trovare un altro bomber come Vlahovic. Non credo che Italiano cambierà modo di giocare perché il suo è un bel calcio, però non si può sempre giocare bene”.

E ancora: “Quando sarà risolto il problema attacco poi tornerà la stessa squadra dell’anno scorso. Jovic e Cabral hanno bisogno di tempo, in Italia critichiamo subito. Nessuno dei due, comunque, è un bomber da 20 gol”.