La formazione della Primavera: Aquilani ritrova Ponsi e si affida al tandem d’attacco Spalluto-Distefano

Manca poco al fischio d’inizio tra Cagliari e Fiorentina Primavera fissato per le 12.30. In terra sarda mister Aquilani deve rinunciare ancora a Munteanu squalificato. Si rivede Ponsi dopo esser stato fuori per la chiamata della prima squadra. Solito 3-5-2, con tandem d’attacco composto da Spalluto e Distefano.

Fiorentina (3-5-2): Brancolini; Giordani, Fiorini, Chiti; Ponsi, Bianco, Corradini, Neri, Milani; Spalluto, Distefano.