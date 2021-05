Cagliari-Fiorentina 0-0: primo tempo in corso. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per non perdervi neanche un’emozione aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

CAGLIARI-FIORENTINA 0-0

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouame, Vlahovic. All. Beppe Iachini

0′ – Comincia la partita! Il Cagliari, in completo rossoblù, attacca da destra a sinistra. Direzione inversa per la Fiorentina, che indossa la seconda divisa bianca

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All. Leonardo Semplici

La Fiorentina per archiviare il discorso salvezza senza aspettare gli altri risultati in serata, il Cagliari per staccarsi ulteriormente da un terzultimo posto che ha occupato per gran parte dell'ultimo periodo. Due squadre che hanno trovato una buona continuità dopo un campionato buio: i sardi vengono da cinque risultati utili consecutivi, i viola da quattro. Alla Sardegna Arena va in scena alle 18.30 Cagliari-Fiorentina, l'anticipo (dopo quello di ieri sera) della 36esima giornata di Serie A. Fischietto all'arbitro Maurizio Mariani. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.