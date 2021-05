Cagliari-Fiorentina Sky o DAZN? Dove poter vedere l’anticipo del mercoledì sera

Cagliari-Fiorentina sarà un vero e proprio incrocio salvezza. La partita si giocherà mercoledì 12 maggio alle ore 18,30 presso lo stadio Sardegna Arena di Cagliari. I viola dopo la vittoria contro la Lazio hanno a disposizione il match point per salvarsi. I sardi invece sono ancora alla ricerca di punti preziosi per staccare il Benevento terzultimo. La partita sarà visibile in esclusiva tramite la piattaforma DAZN.