Cagni: “Forse io vengo da un calcio diverso, ma non si fa come ha fatto Italiano. Se firmi e dici di voler rimanere, poi rimani”.

L’ex allenatore dello Spezia Luigi Cagni ha parlato così a Lady Radio sul possibile futuro di Vincenzo Italiano: “Mi dispiace per Italiano, ragazzo che ho allenato. Però se firmi e dici di voler rimanere devi restare. Così non si fa. Ma tutto il sistema è sbagliato. Forse io vengo da un calcio diverso, ma prima c’era programmazione. Adesso non più. Vlahovic è un attaccante di grande qualità ma deve migliorare ancora u po’ la difesa del pallone. Certi ragazzi non sono pronti ai giochi di mercato, bisognerebbe farli diventare prima uomini”.