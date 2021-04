Cagni: “La Fiorentina ha qualità, a giocarsi la salvezza con il Cagliari saranno Spezia e Benevento”

L’allenatore Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio della lotta salvezza, a seguito della vittoria della Fiorentina contro il Verona: “Francamente credo che il Parma abbia poche chance di rimanere in Serie A. Il campo ora non mente e la stanchezza farà emergere le squadre con più qualità. Le squadre che sono state eccezionali, come Spezia e Benevento, alla fine saranno quelle invischiate più delle altre”.

E poi ha aggiunto: “Per me c’è solo ancora un posto in ballo. Mi è piaciuto l’atteggiamento del presidente del Parma, che non ha paura di retrocedere e già pensa ai prossimi obiettivi. Questo è programmare. La Fiorentina ha qualità, esattamente come il Cagliari“.