Cagni: “Tutti hanno puntato su allenatori esperti, tranne la Fiorentina. Ma Italiano…”

L’allenatore Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio commentando le scelte delle squadre che hanno cambiato allenatore, tra cui anche la Fiorentina: “La tendenza dei club che si sono ritrovati in grande difficoltà per quanto riguarda la panchina, è stata quella di prendere allenatori esperti. Lo hanno fatto tutti tranne la Fiorentina, che invece ha puntato su Italiano. C’è da dire comunque che non ha iniziato ieri ad allenare, e ha dimostrato con lo Spezia di saper gestire una squadre e farla rendere”.