Caicedo-Genoa, è già rottura. Su di lui Fiorentina e una big italiana

Dopo soltanto qualche mese, sembra essere già arrivata alla fine l’avventura di Felipe Caicedo al Genoa. Complice un infortunio che l’ha tenuto fuori a lungo, l’ex attaccante della Lazio non è riuscito ad ambientarsi in Liguria e nelle prossime settimane potrebbe dire addio.

Su di lui, come riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe solo l’interesse della Fiorentina, interessata a Caicedo come vice Vlahovic. Anche l’Inter, infatti, sarebbe alla ricerca di un’alternativa a Dzeko e avrebbe individuato nella punta ecuadoregna, tra l’altro già allenata da Inzaghi alla Lazio, l’elemento giusto.