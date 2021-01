Caicedo-Gomez, affari allo sprint. Fiorentina su Pato? Mai dire mai

Rimangono poco più di due settimana alla fine del calciomercato e la Fiorentina è attiva per rinforzare la rosa a disposizione di Prandelli.

Uno dei nodi da sciogliere è quello dell’attaccante da affiancare a Vlahovic: rimangono vive le piste che portano a Inglese del Parma e Zaza del Torino. Poi, si legge su La Nazione, attenzione a quello che potrebbe accadere negli ultimissimi giorni di mercato: il nome della Fiorentina potrebbe tornare ad essere accostato a quello di Caicedo o del Papu Gomez, ma i dirigenti della Viola dovranno farsi trovare con i soldi giusti al momento giusto. Per l’attaccante della Lazio servono almeno 8 milioni di euro, mentre l’argentino ne costa almeno 10.

Questione Kouame: il Torino ha offerto 13 milioni di euro più Izzo, la Fiorentina ha preso nota ma non sembra convinta. L’ivoriano è valutato 20 milioni di euro: si potrebbe parlare di un suo addio soltanto in caso di un’offerta simile. E le parole d’amore di Pato? Sono da prendere in considerazione, a conferma del motto che da sempre guida gli affari di mercato: mai dire mai.

I contatti con il Milan per Conti. La trattativa è in uno stadio avanzato e le parti hanno deciso di rivedersi con calma, magari la prossima settimana, dopo il turno di campionato del prossimi week end.