Caicedo non scarta la Fiorentina…ma preferisce l’Oriente

Sia nell’estate del 2019 che in quella del 2020, Felipe Caicedo ha ragionato a lungo su un possibile addio alla Lazio. Il giocatore adesso è nelle mire anche della Fiorentina, ma non solo.

Su Gazzetta.it si legge che l’attaccante ha avuto contatti con club in Qatar, Emirati e Arabia Saudita. Prima della partita di campionato con il Napoli (20 dicembre) il direttore sportivo Tare ha ammesso che il piano della Lazio era quello di vendere Caicedo in estate. Ma a gennaio la tentazione potrebbe tornare, con la Fiorentina però che si è aggiunta alle pretendenti.

Sul sito della ‘rosea’ si legge anche lui preferirebbe andare in Arabia o in Qatar, ma l’opzione viola non è da scartare. L’importante per lui è giocare di più di quanto non stia facendo adesso nella Capitale.

La Lazio valuta il suo cartellino sui 7 milioni di euro.