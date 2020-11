Caicedo: Prende consistenza l’ipotesi Fiorentina. Le condizioni richieste da Lotito e quelle del calciatore

Continua lo strano rapporto tra la Lazio e Felipe Caicedo. L’attaccante ha risolto molte situazioni spinose da quando è coi biancocelesti e ha segnato molti gol nei finali di partita. Però una separazione tra le parti potrebbe esserci a gennaio.

E in questo senso, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, prende consistenza l’ipotesi Fiorentina per lui. Cutrone potrebbe lasciare Firenze dove, a detta del suo procuratore, non è trattato come gli altri, mentre Caicedo gode della stima di Prandelli.

Un canale, si legge ancora sulla fonte citata, per questa trattativa è già stato aperto. I viola potrebbero richiedere uno sconto sui 5 milioni di euro richiesti per il cartellino da Lotito. E al giocatore, che ora guadagna poco più di due milioni di euro di ingaggi, contratto fino al 2023, con lieve adeguamento del salario.