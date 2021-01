“Caicedo sta valutando l’opzione Fiorentina e nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le parti. Ecco quanto chiede la Lazio”

Il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci, vicino alle vicende di casa Lazio, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ci si aspettava che i biancocelesti pagassero le fatiche della Champions, ma non così tanto. L’obiettivo è quello di rientrare di nuovo nelle prime quattro ma ad oggi è dura. Fiorentina? E’ una squadra capace di grandi imprese, come quella di Torino, perché ha gli uomini per farlo. Quando si cambia l’allenatore ci sono un po’ di situazioni da rivedere, con tanti giocatori che devono trovare nuove collocazioni sia tattiche che nelle gerarchie. Comunque i viola non possono avere questa classifica e sono convinto che a fine campionato saranno ben più alti nella graduatoria”.

E su Ribery ha aggiunti: “Ogni volta che guardo una partita della Fiorentina vedo in lui un giocatore fantastico. L’anno scorso all’Olimpico fece un gol fantastico, in una partita in cui il pareggio sarebbe stato più giusto della vittoria della Lazio. Mercoledì mi aspetto una grande prova del francese, ma vedo bene anche Vlahovic che pur con alti e bassi mi sembra giunto a buoni livelli”.

Infine su Caicedo: “La Lazio non ha necessità di venderlo, ma il giocatore comunque non è incedibile e penso che nei prossimi giorni ci saranno contatti tra le parti. Caicedo sta valutando l’opzione di andare alla Fiorentina, anche se non so quanti soldi voglia. La richiesta della Lazio non è inferiore ai 6 milioni”.