Cairo: “A Benevento ci hanno dato contro un rigore e contro la Fiorentina per una cosa peggiore non ce lo hanno dato. Episodio palese”

Al termine del match contro la Fiorentina ha parlato anche il Presidente del Torino Urbano Cairo amareggiato per il mancato successo dei suoi in 11 contro 9: “È stata una partita in cui si è giocato poco nel secondo tempo. Però a Benevento ci hanno dato contro un calcio di rigore e qui per una cosa anche peggiore non ce lo danno. La palla era ancora in gioco, questa è un’aggravante. È stato un episodio ancora più palese di quello di Benevento. Non voglio attaccarmi a queste cose, ma tutto fa”.

