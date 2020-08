Cairo: “Belotti? Fatta la scelta per il futuro. Izzo ha molte richieste, se partirà…”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa in cui si è soffermato su più temi.

Il numero uno granato ha parlato del sogno della Fiorentina per l’attacco, Andrea Belotti: “Lo teniamo, non è in discussione“.

Alla Viola piace anche il difensore Armando Izzo, per il quale Cairo non chiude le parte di una cessione: “Izzo ha molte richieste. A dirla tutta diversi nostri giocatori sono richiesti: se partirà qualcuno sapremo come sostituirlo. Non intendo ricadere nell’errore fatto un anno fa. Che errore? Quell’idea, forse un po’ romantica, di tenere tutti. Mai tenere un giocatore controvoglia”.