Cairo, hai visto che “colpo mediatico” ha fatto la Fiorentina?

C’era anche lui, il presidente del Torino, Urbano Cairo, a vedere al Franchi il match contro la Fiorentina. Il patron granata ha potuto così ammirare dal vivo tutte le giocate fatte da Franck Ribery, decisivo nell’incontro perché ha dato lui il via alle azioni dei gol realizzati da Kouame (con la complicità di Lyanco) e Cutrone. Sì, proprio quel Ribery che aveva bollato l’acquisto del francese da parte dei viola, come semplice “colpo mediatico”. Tutto questo per giustificare il fatto che era stato offerto anche al Toro, ma lui aveva scartato questa ipotesi a causa degli alti costi d’ingaggio.

Certe volte il silenzio è davvero d’oro. Pena: fare figure non propriamente bellissime.