Cairo: “La Fiorentina ha molti più tifosi di noi. Belotti lo tengo”

Che la Fiorentina sia alla ricerca di un centravanti di spessore non è certo un segreto, ma pare che Belotti dovrà essere presto cancellato dalla lista dei desideri viola. Il Presidente del Torino Urbano Cairo si è espresso così a tal proposito ma non solo: “Sul fatturato, Juve, Milan, Inter, Napoli, Lazio, Roma, Fiorentina hanno molti più tifosi, e conta molto nella ripartizione dei diritti televisivi. Belotti lo tengo, e il Torino in questo momento non ha bisogno di un altro attaccante”.

0 0 vote Article Rating