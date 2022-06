Cairo le prova tutte per convincere Belotti: nuova offerta per il rinnovo, ma l’attaccante prende tempo. E la Fiorentina…

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, Urbano Cairo, presidente granata, avrebbe presentato l’ennesima proposta di rinnovo del contratto ad Andrea Belotti, per convincerlo a prolungare l’accordo in scadenza a fine mese. In casa Torino tutti sperano di poter avere a disposizione il Gallo anche per la prossima stagione, ma il giocatore continua a prendere tempo.

Il suo futuro è ancora da scrivere, in attesa di offerte che potrebbero arrivare in questa finestra di mercato e forse del 30 giugno, data in cui si svincolerà ufficialmente dalla squadra piemontese. La Fiorentina rimane vigile sull’evolversi della situazione.