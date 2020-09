Cairo: “Scontro con i viola per Torreira? Vogliamo acquistare un playmaker. Se qualcuno uscirà verrà sostituito da giovani di talento”

Il futuro di Lucas Torreira rimane ancora nebuloso. Il Presidente del Torino Urbano Cairo a Radio24 ha parlato così della questione: “Scontro con la Fiorentina per Torreira? Vediamo, non parlo di giocatori non miei. Abbiamo l’obiettivo di prendere un play. Abbiamo molte richieste per alcuni giocatori, se qualcuno uscirà verrà sostituito da giovani di talento”.

