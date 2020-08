Cairo si incaglia davanti a Torreira. Fiorentina aumenta efficacia della trattativa

Grandi manovre in corso per Lucas Torreira. Il centrocampista sul quale l’Arsenal ha smesso di puntare era stato richiesto da Giampaolo al presidente del Torino Cairo e al ds dei granata Vagnati per il nuovo centrocampo della sua squadra. Ma il Toro si è incagliato, così come riporta Tuttosport, davanti alle richieste degli inglesi e davanti al fatto che Fiorentina, Atletico Madrid e Milan hanno alzato l’efficacia delle trattative.

